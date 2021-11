Esik tovább a forint, de keddig még nehéz lesz megnyugodnia

Szerda reggel 360,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából kedd estéhez képest. Tegnap átmenetileg 363 felett is járt az euró jegyzése, majd estére onnan kapaszkodott vissza a forint. Kérdés, hogy hosszabb távon hogyan értékeli majd a piac a tegnap megjelent 6,5%-os magyar inflációs adatot, illetve hogyan befolyásolja ez az MNB jövőheti döntésével kapcsolatos várakozásokat. Az elemzők most azt gondolják, hogy a jegybanknak gyorsítania kell az elmúlt két hónap 15 bázispontos kamatemelési ütemén, ha nem akar jelentősebb forintgyengülést megkockáztatni. Vagyis nehéz helyzet előtt lehet a Monetáris Tanács kedden, hiszen úgy kellene hitelesnek maradnia, hogy közben ne kockáztassa a forint gyengülését. A dollárral szemben most 311,75-nél járunk, míg az angol font 422,4 forintba kerül.

A forint régiós versenytársai közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig kis erősödéssel kezdett az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra fél százalékkal, a dél-afrikai rand pedig 0,4%-kal gyengült a dollárral szemben.

A dollár szerda reggel megint erősödéssel kezdett, elképzelhető, hogy újra megpróbálja áttörni az 1,15-ös szintet. Most 1,1565-nél jár az euró jegyzése, ami 0,3%-kal alacsonyabb a tegnap estinél. Ha tartós lenne az amerikai deviza erősödése, az a forint szempontjából is rossz hír lenne, hiszen már most látszanak a feltörekvő piacon a dollárerősödés hatásai.

