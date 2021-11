Képtelen felállni az ütésekből a forint - Mit lép erre az MNB?

Portfolio 2021. november 23. 13:29

Hétfő estére sem csillapodott a forint gyengülése, így ma reggel is 370 felett kezdi a napot az euróval szemben, a reggeli órákban pedig tovább gyengült, és már a 371-et is átvitte. A magyar deviza tegnap új történelmi mélypontra esett, és már ma is megvolt az új mélypont.