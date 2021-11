Erősödött a forint az MNB rendkívüli lépésére

A forint 368 körül járt az euróval szemben kedd reggel, ez 0,15%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. A nemzetközi piacon megint érezhetően romlik a hangulat, ez tartja nyomás alatt a forintot is. Ma elsősorban az MNB-re lesz érdemes figyelni, hiszen elvileg nem kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács, azonban módosítania kellene a kamatfolyosón ahhoz, hogy csütörtökön folytathassa az elmúlt hetekben elkezdett kamatemeléseket. Vagyis jó eséllyel rendkívüli kamatdöntő ülést tart ma a jegybank, hogy módosítson a kamatfolyosón. Ez pedig a forint sorsát is meghatározhatja a következő időszakban. A dollárral szemben most 325,22-nél járunk, míg az angol font 433 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty stagnálással kezdi a napot az euróval szemben, míg a cseh korona 0,3%-kal gyengült. A feltörekvő piacon tegnap is a török líra gyengülése volt a fókuszban, ma reggel további 0,3%-os leértékelődést látunk a dollárral szemben, így a 13-as szinthez közelít megint a jegyzés.

A dollár megint gyengül ma reggel az euróval szemben, ismét 1,13 felett jár a jegyzés, a jelenlegi 1,1319 körüli árfolyam 0,35%-kal magasabb a hétfő estinél. A japán jen közben fél százalékkal erősödött a dollárral szemben menekülőeszközként, míg az angol font minimális erősödést mutat.

