A forint lehet 2022 egyik legjobb befektetése a francia nagybank szerint

Portfolio 2021. december 07. 17:00

Egy év alatt 340-ig erősödhet a forint az euróval szemben, ezzel 2022 egyik legjobb befektetése lehet a magyar deviza – derül ki a Societé Generale (SocGen) most megjelent kitekintéséből. A bank szakemberei tíz legvonzóbb befektetésük közé is beválogatták a magyar devizát. Viszont nem mindenki ennyire optimista a forint kilátásait illetően, a Commerzbank szerint jöhetnek még új történelmi mélypontok jövőre is.