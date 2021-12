A forint felült az ünnepi hullámvasútra

Portfolio 2021. december 27. 15:28

Szenteste mindössze 20 fillér híján új történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, a 372-es szintet is megközelítette a jegyzés. Innen próbál most visszakapaszkodni a magyar deviza, 370 közelében kezdi a hetet. A várakozás, hogy a szokottnál nagyobb kilengések jellemezhetik az árfolyamot az alacsony év végi forgalomban bejött: először 369 forint alá is benézett az euró, majd kevéssel dél előtt már 371,5 fölé szúrt a kurzus.Innen újra erőre kapott a forint 15 óra körül visszatért reggeli nyitó szinjére.