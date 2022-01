20 éves lett ma az euró, mint készpénz

Ma 20 éve, hogy fizikai formában is megjelent az euró 12 tagállamban, azaz bőven nagykorú pénzről beszélhetünk már, amely számos gyermekbetegségen átesett időközben.

Nagy átállás komolyabb zökkenők nélkül

2002. január elseje nemcsak az újév első napja miatt hozott izgalmakat, hanem amiatt is, hogy 12 uniós tagállamban a számlapénz után fizikai formájában is megjelent az euró (Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország). Így onnantól kezdve mintegy 300 millió ember tudott vele készpénzként is fizetni a boltokban (jelenleg már mintegy 337 millióan használják a kibővült zónában). Komolyabb zökkenők nem voltak az új pénz fizikai bevezetése során, de azért a biztonság kedvéért fél évig még párhuzamosan léteztek a nemzeti fizetőeszközök és az euró, így az árak átszámolása, összevetése is könnyebben ment.

Ahhoz, hogy 2002. január elsején legyen elegendő készpénz az átálláshoz, az Európai Központi Bank mintegy 52 milliárd darab érmét és 12 milliárd darab bankjegyet nyomtatott ki – emlékeznek meg a 20 éves évfordulóról a jelenlegi eurózóna pénzügyminiszterei, illetve az Európai Bizottság illetékesei egy közös összefoglalóban. Ebben kiemelik azt, hogy a közös uniós piaccal a háta mögött az euró az uniós integráció egyik leginkább kézzelfogható vívmánya lett, akárcsak az emberek szabad mozgása a közösségen belül, a roamingdíjak eltörlése, vagy az Erasmus program. Az euró azonban ennél többet is jelent, a közös európai identitást, az integráció szimbólumát és az európai jólét, stabilitás garanciáját – fogalmaznak.

A stabilitás egyébként devizapiaci szemszögből nem feltétlenül igaz, ha ránézünk az alábbi grafikonra, hiszen az amerikai dollárral szemben széles tartományt járt be a 0,87-es fizikai bevezetési árfolyamtól kezdve a 2008-as válságig, amikorra az intézményi felhalmozás nyomán (a világ második legfontosabb tartalékdevizájává vált) egészen az 1,6-os szintig erősödött. Aztán a válság különböző hullámai, például a görög és egyéb tagállamok szuverén adósságválságai nyomán előbb 1,2-ig, majd az EKB masszív pénznyomtatási programjának 2015-ös megindulása idejére csaknem paritásig esett vissza a dollárral szemben. Azóta azonban viszonylagos stabilitást mutatott az 1,05-1,25-ös tartományban és így lényegében alig tér most az árfolyam attól a szinttől, ahonnan 1999. január elsején elindult a számlapénzként való kereskedés vele (1,17).

Fokozatos bővülés számos kérdőjellel

Kezdetben 11 tagállam hozta létre az euróövezetet (Görögország 2001-ben csatlakozott a számlapénzes rendszerhez, majd 2002-ben ott is bevezették készpénzként is), majd az elmúlt években fokozatosan 19 tagúvá vált a klub, hiszen belépett Észtország, Szlovénia, Litvánia, Lettország, Ciprus, Málta, Szlovákia is.

A legfrissebb Eurobarométer felmérések szerint több, mint 80%-os a támogatottsága az eurónak a már belépett tagállamokban, azaz a megkérdezettek több, mint nyolctizede azt mondja, hogy szerinte a közös pénz jót tesz az EU-nak.

A következő években várhatóan Bulgária és Horvátország is csatlakozik, középtávon pedig a román euró is kilátásban van. Mivel a svédek népszavazáson utasították el a csatlakozást, a dánoknak pedig kimaradási joga van (és egy ügydöntő népszavazás is elutasította a belépést), ezért már csak a három kelet-közép-európai ország csatlakozása maradt függőben. Bár mind Csehország, mind Lengyelország, mind Magyarország vállalta az uniós belépési szerződésben, hogy egyszer majd bevezetik az eurót, de egyik országban sincs ez napirenden részben az eurózóna, mint konstrukció körüli fokozott kérdőjelek miatt (magas eladósodottság, valóban optimális valutaövezetről beszélhetünk-e még, fontos építőkockák még mindig hiányoznak a közös pénz mögül, önálló monetáris politika elvesztésével kapcsolatos aggodalmak, stb.). Így egyelőre teljesen bizonytalan, hogy a pénzcsere mikor történhet majd meg ebben a három országban.

