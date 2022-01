Repülőrajttal kezdte az évet a forint - Miért és merre tovább?

Szerdán is folytatódott a forint szárnyalása az euróval szemben, így az idei első három kereskedési nap alatt 9 egységgel, azaz kb. 2,4%-kal ugrott a magyar fizetőeszköz, hiszen délután a 361-es szintet is megjárta az árfolyam. Ezzel egy szeptember óta megfigyelhető forintgyengülési trendvonal is látványosan megtört.