Folytatódik a forint szárnyalása, 360 alatt is járt az euró

Negyedik napja kitartóan erősödik a forint, sőt gyakorlatilag szárnyal, hiszen 10 egységgel erősödött az új évben az euróval szemben és a csütörtök délutáni kereskedésben 360 alatti euróárfolyamot is láttunk. Bár ma az MNB nem emelte tovább az egyhetes betéti rátát, de a 4%-os kamat bizonyára segíti a forint erősödését, és az újév eleji pozíciófelvételek is hozzájárulhattak ehhez. Így a mai forint mozgást elnézve "hiába" küldött a Fed meglepően szigorú hangvételű üzeneteket a világnak a saját monetáris politikai terveiről, ez most nem tántorította el a forintot az erősödés folytatásától.