Nem tud magához térni ma a forint

A forintnak most két főbb tényező segíthet: egyrészt az újabb határozott MNB kamatemelés, másrészt a rubel erősödése, ami az orosz-ukrán háborús veszély enyhülésének jele egyelőre.

Az inflációs kockázatok miatt az MNB tegnap megnövelte 30 bázispontosra a kamatemelésének mértékét, és ez az orosz-ukrán feszültség enyhülésével párhuzamosan jókora forinterősödést okozott 361-ről átmenetileg 356-ig. Ma reggel 357-ről újra 356-ig ugrott az árfolyam amellett, hogy a rubel most is erősödik, igaz közben Joe Biden amerikai elnök továbbra is február végi potenciális orosz támadásról beszélt az ukrán elnöknek.

Mindenesetre a forint a tegnapi jelentős erősödéssel átjutott lefelé a 200 napos mozgóátlagon 356,5-nél és ha folytatja ma is az erősödést, akkor célkeresztbe kerülhet a minap elért 352,5-ös szint.

Közben a dollár a szerdai esti Fed-üzenetek hatására továbbra is kitartóan erős az euróval szemben, a jegyzések 1,1130-nál járnak, ami bő másfél éves dollárcsúcsot jelent.

A szokatlanul erős dollár mellett most azért nem (annyira) szenved a forint, mert az MNB támogató lépései segítik, illetve az említett régiós konfliktus veszélyének enyhülése is.

