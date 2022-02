Hatalmasat hajrázott a forint január végén, távolodik a 360-tól

Jelentősen erősödött hétfőn a forint az euróval szemben, így a keddi napot 355 körül kezdi már az euróval szemben. A dollár közben érezhetően gyengült tegnap az euró ellenében, de így is viszonylag erős szinten maradt a közelgő kamatemelések hírére.

Kedd reggel 355,36-mál járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett a tegnap esti szinthez képest. Hétfőn nagyot erősödött a magyar deviza, 360 közeléből kapaszkodott vissza a jelenlegi szintre. Most elsősorban az ukrajnai helyzet, illetve az MNB monetáris politikájának kilátásai mozgatják a forintot, ezeknek volt köszönhető a jelentős januári erősödés is, amikor felülteljesítő volt a forint. A dollárral szemben most 316,28-nál járunk, míg az angol font 425,3 forintba kerül.

A forint versenytársai is jól szerepeltek tegnap, majd ma reggel a lengyel zloty és a cseh korona is minimális erősödéssel kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra közben 0,4%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

A dollár érezhetően gyengült tegnap az euróval szemben, így ma reggel 1,1243-nál jár az árfolyam, ez további 0,1%-os emelkedést jelent ma reggel. Hétfőn bőven 1,12 alatt is járt még az árfolyam. A japán jen szintén minimálisan erősödött a dollárral szemben kedd reggel, míg az angol font egyelőre stagnált.

Címlapkép: Getty Images