Rákapcsolt az euró, a forint stabil

Csütörtök reggel 354,4-nél kezdi a napot a forint az euróval szemben, ez 0,15%-kal volt magasabb a szerda esti szintnél, vagyis minimális forintgyengülést jelent. A magyar deviza az elmúlt napokban tovább erősödött, vagyis a kifejezetten erős januári teljesítmény után sem fordult a hangulat. Az év eleje óta már több mint 4%-kal erősödött a magyar deviza, amivel a világon is a legjobbak között volt. Ma elsősorban az EKB kamatdöntő ülése hozhat komolyabb mozgást a devizapiacon, az euró-dollár árfolyam ingadozása pedig akár a forintra is hatással lehet. A dollárral szemben most 313,78-nál járunk, míg az angol font 425,3 forintba kerül.

A régióban a forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,2%-os gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot. Prágában ma kamatdöntő ülést tart a cseh jegybank, ez elsősorban a koronára lehet hatással. A feltörekvő piacon a török líra 0,6%-os gyengüléssel kezdte a napot, ma friss inflációs adat érkezik, ami az árfolyamra is hatással lehet.

Az euró-dollár árfolyam újra 1,13 alatt jár, említettük már, hogy az EKB kora délután érkező kamatdöntő ülésére figyelnek a befektetők. A jelenlegi 1,1289 körüli jegyzés 0,1 százalékkal alacsonyabb a tegnap estinél. Közben a japán jen és az angol font is minimális gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben.

Címlapkép: Getty Images