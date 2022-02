Még mindig a háborús konfliktus nehezíti a forint dolgát

Stagnált péntek reggel a forint az euróval szemben, azonban továbbra is az orosz-ukrán feszültség tartja nyomás alatt a magyar devizát a nemzetközi hangulaton keresztül. Ma is elsősorban a háborús hírekre figyelhetnek a befektetők, a kockázatvállalási kedv szinte bármikor élesen fordulhat bármelyik irányba.

Péntek reggel 356,5 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a magyar deviza szempontjából. Az utóbbi napokban elsősorban az orosz-ukrán feszültséggel kapcsolatos hírek mozgatták az árfolyamot, gyakorlatilag pillanatok alatt tud változni a globális kockázatvállalási kedv az éppen friss információk fényében. Vagyis bármelyik irányban jöhetnek még komoly kilengések attól függően, hogy éppen hogyan alakul a nemzetközi hangulat. A dollárral szemben most 313,3 körül járunk, míg az angol font 426,9 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,6%-os erősödéssel kezdte a napot, ami arra utal, hogy most épp megint enyhülnek a feszültségek az ukrán határon.

A dollár most éppen megint gyengül kicsit, de az utóbbi napokban az euró-dollár jegyzésben is viszonylag szűk sáv alakult ki. Most 1,1371-nél jár a jegyzés, ami 0,1 százalékkal magasabb a tegnap estinél. A japán jen közben 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font minimális erősödésben van.

Címlapkép: Getty Images