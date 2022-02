Rákapcsoltak a befektetők, erősödik a forint

A hír hallatára (mely szerint az oroszok készek a béketárgyalásra) tovább emelkedett a BUX index is, az OTP pedig már 15%-os pluszban van. A régiós devizák is erősödnek: a forint jelenleg 0,9%-ot erősödött az euróval szemben, a jegyzés 355 alatt van már. Erősödik a cseh korona és a lengyel zloty is.

