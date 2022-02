Sosem láttunk még ilyen gyenge forintot – Meddig lökheti a háború a magyar devizát?

Beke Károly 2022. február 28. 16:30

Hétfő reggel új történelmi mélypontra gyengült a forint az euróval szemben, 372 felett is járt a jegyzés. A magyar devizát az orosz-ukrán háború, illetve az azzal kapcsolatos globális kockázatkerülés sújtja, emiatt pedig nehéz bármit is tenni ellene. A legnagyobb kérdés most az, meddig tart az eladási hullám, ettől függhet a forint sorsa is.