Meddig záporoznak még az ütések a forintra? Hol lehet a szakadék mélye?

Napról napra okoz újabb sokkot a forintárfolyam, kedden már 380 közelében volt az euró jegyzése. Ezzel szinte folyamatosan új történelmi mélypontokat állít fel a magyar deviza, a különböző szinteken minden probléma nélkül megy át. Egyelőre azt sem látni, hol lesz ennek a folyamatnak a vége, a befektetők most elsősorban az orosz-ukrán háború híreire figyelnek, amíg fennáll a jelenlegi háborús konfliktus, addig nehéz elképzelni komoly megnyugvást az árfolyamban.

Hétfőn még piaci szereplők arról beszéltek a Portfolionak, hogy a 372-es szint áttörése után nehéz megjósolni, meddig gyengül majd a forint, akár 375-380-as árfolyam is elképzelhető. Arra valószínűleg kevesen számítottak, hogy ez ilyen hamar megtörténik, kedden ugyanis további erőteljes forintgyengülés következett, egészen 379,7-ig emelkedett a jegyzés, vagyis

gyakorlatilag teljesült is az egy nappal korábbi pesszimista jóslat.

Így pedig jöhet az újabb borús előrejelzés: mi jön még? 390? 400? Jelenleg erre a kérdésre a legnehezebb válaszolni, hiszen minden az orosz-ukrán háborús konfliktustól függ. A háború miatt egyrészt általános kockázatkerülés alakult ki a feltörekvő piacokon, másrészt a földrajzi közelség miatt a kelet-közép-európai régió fokozott eladói nyomás alá került. Ez a nyomás pedig várhatóan nem is fog enyhülni addig, amíg a frontról folyamatosan rossz hírek érkeznek. Ugyanakkor az esetleges enyhüléssel, fegyverszünettel hirtelen fordulhat a hangulat.

Szerda reggel 377,5 körül állt az euró-forint jegyzés, ami minimális, 0,1%-os gyengülést jelentett a kedd esti szinthez képest. A háborúval kapcsolatban egyelőre hiába várunk a jó hírekre, így nem nagyon látszik olyan tényező, ami fordítani tudna a tendencián. Az utóbbi napok komoly zuhanása után a piac kiemelten figyelheti az MNB csütörtöki egyhetes betéti tenderét. Kérdés, hogy a jegybank kíván-e reagálni a piaci fejleményekre úgy, hogy a mögöttük álló okra nincs ráhatása. A dollárral szemben most 339,7-nél járunk, amivel ebben a vonatkozásban is közel jár történelmi mélypontjához a magyar deviza, 2020 tavaszán a jelenleginél erősebb dollárárfolyam mellett 341,3-nál volt a csúcs a jegyzésben.

A forinthoz hasonlóan a legközelebbi versenytársak is hasonló ütemben gyengültek az utóbbi napokban. Egy hét alatt a magyar deviza 4,65%-os leértékelődése mellett a lengyel zloty 4,5%-kal, a cseh korona pedig 3,2%-kal gyengült. Szerda reggel egyelőre stagnálást látunk a régiós piacokon.

A feltörekvő piaci devizák közül a török líra 0,4%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg a háború által közvetlenül érintett orosz rubel 109,5-nél jár azt követően, hogy tegnap új történelmi mélypontra gyengült.

A globális kockázatkerülés abban is lecsapódik, hogy a dollár napok óta erősödik az euróval szemben. Most lassan 1,11 közelében jár a jegyzés, ami 0,2%-os további süllyedést jelent kedd estéhez képest. A japán jen és az angol font is kismértékben gyengült a dollárral szemben.

