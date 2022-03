Nincs megállás: 382 felett jár az euró!

Továbbra is mindenki a háborúra figyel, tegnap került sor az első hivatalos tárgyalásra az orosz és az ukrán delegációk között, ami azonban az előzetes várakozásoknak megfelelően áttörés nélkül ért véget, de nyitva hagyta az ajtót az újabb körös egyeztetések előtt. Mindeközben az olaj árfolyama valósággal száguld azt követően is, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség bejelentette, hogy 60 millió hordó olajat szabadít fel. Az ázsiai tőzsdéken esést láthatunk, a magyar tőzsde emelkedéssel kezdte a napot a tegnapi zuhanás után, villámgyorsan elromlott azonban a hangulat és a tegnapi mélyrepülés után ma is tovább ütik az OTP-t. Európában kisebb mínuszban indult a kereskedés.