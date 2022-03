Évek óta nem menekültek ennyire a befektetők a biztonságba

Az orosz-ukrán háború kirobbanása és annak eszkalálódása óta a befektetők szabadulnak a kockázatosabbnak vélt befektetési eszközöktől és igyekeznek fedezékbe vonulni. Ebben a kockázatkerülő hangulatban a régi reflexek alapján előkerülnek a hagyományosan menedéknek tekintett eszközök: száguld a dollár, a svájci frank, az amerikai kötvények, az arany. Megindult a nagy átrendeződés a tőkeáramlásban, kérdés: mit hoz középtávon egy új világrend.

Nem csillapodik az orosz-ukrán háború, sőt. Az orosz csapatok új ukrajnai nagyvárásokat vettek célba, és csütörtök éjszaka elkezdték Európa legnagyobb atomerőművének támadását, és péntek reggelre sikerrel elfoglalták azt. A rendkívüli geopolitikai események és feszültség bizonytalanságot szül a befektetőkben, és ilyenkor természetes az a reakció, hogy biztonságos menedéket keresnek befektetéseiknek.

Menedékdevizák

A legszembetűnőbb és a fejlemények ismeretében nem váratlan reakció az amerikai dollár menetelése. A zöldhasú 2020 eleje óta nem látott erős szinteken jár már. Az EUR/USD keresztárfolyamban az 1,10-es szint egy pszichológiai szintnek is megfelel, most minden befektető az 1999 óta tartó emelkedő trendvonal letörését figyeli. A devizapiaci megfigyelők szerint a dollár erejében az is szerepet játszat a biztonságos menedék-szerep mellett ezúttal, hogy az európai gazdaságot jobban érinti a háború és annak következményei, például a nyugati szankciók. Ezért az euró a kockázatkerülés epicentrumában maradhat még egy darabig biztosan, ezért az EUR/USD kereszt gyakorlatilag az Európában dúló háborúból fakadó kockázat lefedezésének eszközévé vált (A dollárindex a 98,335-ös szintre emelkedett, amire 2020 májusa óta nem volt példa).

Az euró további zuhanásának gátat szab az Európai Központi Bank jövő hétre várt kamatdöntő ülése, amivel kapcsolatban meglehetősen héja megnyilvánulásokat vár a piac.

A svájci frank esetében is működnek a régi reflexek a befektetők körében. Az alpesi deviza euróval szembeni árfolyama hajszálra került a paritástól (vagyis az 1,00-ás árfolyamszinttől). Jól jelzi, hogy a háború nyomán a befektetők mennyire idegesek, hogy ennél erősebb csak 2015 januárjában volt a frank.

Államkötvények

A 10 éves amerikai államkötvény hozama január közepén látott mélységekbe esett vissza (vagyis a kötvény árfolyama emelkedett), 1,7% környékére, ami szintén összefügg a befektetők biztonságot kereső magatartásával. A német kötvényhozamok is süllyedtek, igaz nem ilyen mértékben, de ismét a zéró alatt van a 10 éves kötvény hozama.

A jelenlegi helyzetben a piaci szereplők azt vizsgálják, hogy a háború mit okoz a gazdaságoknak és mennyiben írja át az inflációs forgatókönyveket az energiahordozók újabb körös áremelkedése. Vlagyimir Putyin orosz elnök inváziója utáni világrend és geopolitikai helyzet, valamint a recessziós, stagflációs félelmek fogják közép távon meghatározni a befektetők irányváltásait és azt, hogy mennyiben fognak kitekinteni a bunkerekből a most fedezékbe húzódó befektetők.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az orosz tőkekorlátozások (amelyeket Moszkva válaszul a nyugati szankciókra hozott) miatt a befektetések még korlátozottan tudtak helyet új helyet keresni maguknak, pedig az MSCI és más indexszolgáltatók döntése, valamint a hitelminősítők drasztikus lépései Oroszország esetében újabb hullámot indíthat el a globális pénz- és tőkepiacokon.

Klasszikus nemesfémek és a fekete arany

Legyen szó bármilyen politikai konfliktusról, vagy gazdasági válságról, a befektetők jellemzően az aranybefektetést tekintik biztonságos és értékálló opciónak a bizonytalanság idején. Miért van ez így? A történelem tele van összeomló birodalmakkal, politikai puccsokkal és értéküket vesztő devizákkal. Ilyen időkben az aranyat birtokló befektetők sikeresen meg tudták védeni a vagyonukat. Következésképpen, amikor olyan hírek jelennek meg, amelyek valamilyen globális gazdasági bizonytalanságra utalnak, a befektetők gyakran vásárolnak aranyat, mint biztonságos menedéket.

Most sincsen ez másképp, az arany árfolyama február eleje óta gyakorlatilag töretlenül emelkedik, február elejéhez képest 8,9 százalékos pluszban van a jegyzés, ma pedig 1 százalékot emelkedett.

Kiveszi a részét a menedékeszköz szerepből a gyakran az arany kistestvéreként emlegetett ezüst is, melynek a grafikonja nagyon hasonlít az aranyéra. Ma a jegyzés 1,5 százalékos pluszban van.

Ugyan nem nevezhető menekülőeszköznek, de a fekete arany néven is ismert olaj árfolyam gyakorlatilag elszabadult a háború kirobbanását követően, pedig már előtte is szilárd emelkedő trendben volt. Itt az emelkedés a kínálati oldali problémákra vezethető vissza, amelyek már a háború előtt is fennálltak, majd a katonai konfliktus csak még tovább mélyítette őket.

A benchmarknak számító Brent nyersolajtípus árfolyama ma 3 százalékot emelkedett, míg idén 46,7 százalékkal került feljebb a jegyzés.

Izgalmas részvények

Bár egyáltalán nem számít menedékeszköznek, de a háború alatt kifejezetten jól teljesített több amerikai mezőgazdasági cég. Ilyen például a Nutrien, a Mosaic, vagy a CF Industries – utóbbiak árfolyama ma is 2-4 százalék közti pluszban van. Miután műtrágya gyártó cégekről van szó, az emelkedés oka, hogy a háború miatt sokan attól tartanak, hogy veszélybe kerülhet a globális ellátás – arról már nem is beszélve, hogy a műtrágya ára a magas európai gázárak miatt már alapvetően is kilőtt.

Tematikailag hasonló a helyzet más nyersanyagkapcsolt cégeknél, ha például a szintén amerikai Alcoa-t nézzük - amely a világ 6. legnagyobb aluminium bányásza - itt is meredeken emelkedő árfolyamot látunk, ma 4,8 százalékkal került feljebb jegyzés. Ennek az oka szintén a kínálattal kapcsolatos aggályokban keresendő, hiszen Oroszország a világ aluminum kitermelésnek 6 százalékáért volt felelős 2021-ben.

Címlapkép: Sűrű füst száll fel egy tüzérségi támadás miatt kigyulladt olajtárolóból Kijev közelében 2022. február 27-én. Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségei, így a főváros ellen is hadműveletet folytatnak, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területeken. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be. A felek halálos áldozatokról és sebesültekről is beszámoltak. A nemzetközi közösség sorra jelent be büntetőintézkedéseket Moszkva ellen. Forrás: MTI/EPA/Alisa Yakubovich