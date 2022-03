Óriási csapkodás a forint piacán, most épp 381-nél jár az euró

Péntek reggel 381,9-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,15%-kal volt magasabb a tegnap esti szintnél. Ezzel ismét kézzelfogható közelségben van a szerdán látott 383,4-es árfolyam, ami jelenleg az aktuális történelmi mélypont a forint szempontjából. A tegnapi árfolyammozgás is azt bizonyította be, hogy a feltörekvő piacokon tapasztalható kockázatkerülés mellett az MNB nem sokat tud tenni a javulás érdekében. Hiába emelte 75 bázisponttal az irányadó kamatot a jegybank, az csak átmenetileg tudta erősíteni a forintot. Az elemzők egy része ettől tartott két napja is, a romló globális hangulatban nem tud érdemi eredményt elérni a jegybank egy további szigorítással. A következő napokban is a háborúval kapcsolatos hírek lesznek a legfontosabbak, ezektől függhet a feltörekvő piaci hangulat. Amíg nem enyhül a konfliktus, addig a forint erősödésére sem lehet tartósan számítani. A dollárral szemben most 346,4 körül járunk, míg az angol font 462 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai sem úszták meg olcsóbban az utóbbi napokban, ma reggel a lengyel zloty további 0,7%-os, a cseh korona pedig 0,15%-os gyengüléssel kezdett. Az utóbbi egy hétben párhuzamosan mozogtak a régiós devizák, nagyjából 4,5%-os esést láttunk. A feltörekvő piacon a török líra 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az orosz rubel egyelőre minimálisan erősödik, de továbbra is 110-nél jár a dollárral szembeni jegyzés.

A globális kockázatkerülés következtében a dollár egyre inkább biztonságos menedékként szolgál a devizapiacon, az euró-dollár árfolyam lassan a lélektanilag kulcsfontosságú 1,10-es szintet közelíti. Utoljára 2020 nyarán, vagyis két éve volt ennél alacsonyabban a jegyzés. A jelenlegi 1,1018-as szint 0,4%-os további dollárerősödést jelent csütörtök estéhez képest. Közben a japán jen és az angol font egyelőre stagnálnak.

Címlapkép: Getty Images