Rég nem látott fekete hetünk volt: csak az agyonvert orosz rubel esett nagyobbat a forintnál

Lassan másfél hete kell együttélnünk az orosz-ukrán háborúval, ami nem csak a fegyverek dörgését jelenti, hanem a piacokon is komoly turbulenciát hozott. A devizapiacon ez kiemelten csapódott le a kelet-közép-európai devizákban, a forint korábban elképzelhetetlennek tartott szintekre gyengült az euróval szemben. A rossz hír az, hogy továbbra sem látjuk, hol lehet a folyamat vége, amíg a háborús feszültség nem enyhül, addig nem is érdemes arról beszélni, hol és mikor fordulhat az árfolyam.

Rég láttunk ekkora forintesést, ilyen árfolyamot pedig még soha

A héten jelentősen gyengült a forint az euróval szemben, sőt a folyamat múlt csütörtökön kezdődött, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Már akkor majdnem elérte az euró-forint jegyzés a tavaly novemberben látott 372-es csúcsot, azonban elsőre még visszafordult onnan. Hétfőn aztán már nem volt menekvés, azóta pedig

szinte minden szintet úgy visz át a jegyzés, mintha ott sem lenne.

Persze azt lehetett sejteni, hogy a történelmi csúcs felett már nem lesznek technikai ellenállások, azonban még az első sokk után is azt lehetett gondolni, hogy a 375-380-as szint megfogja a gyengülést. Ehhez képest pénteken már 386 felett járt az euró jegyzése, a dollárral szemben pedig 353 fölé gyengült a forint.

Bármilyen meglepő, egyelőre ezzel a teljesítménnyel sem lóg ki jelentősen a sorból a forint, a régióban egy hét alatt a magyar deviza 5,8%-ot bukott az euróval szemben, miközben a lengyel zloty 4,55%-kal, a cseh korona pedig 4 százalékkal gyengült. Péntek délután látszott egy kis alulteljesítés a forint szempontjából, de egyelőre korai lenne azt mondani, hogy elszakadtunk volna a régiótól is, a jövő hét elején ugyanilyen könnyen jöhet néhány jobb nap.

Csak a rubel zuhant nagyobbat a forintnál

Egyértelműen látszott az utóbbi napokban, hogy a kelet-közép-európai devizákra “szálltak rá” a befektetők. Ha megnézzük, hogy a háború kitörése óta melyik deviza gyengült a legnagyobb mértékben, akkor csak az orosz rubel zuhanása volt nagyobb a háború és a gazdasági szankciók következtében.

A grafikonon az is látszik, hogy ha minimálisan is, de a forint volt alulteljesítő eddig a régióban, rögtön a rubel előtt áll a ranglistában.

De miért éppen a kelet-közép-európai devizákat büntetik most elsősorban? Ennek egyszerre több oka van:

A feltörekvő piacokon kialakult egy általános kockázatkerülés, ami miatt biztonságos menedékeket keresnek a befektetők.

A háború a közvetlen szomszédban zajlik, ez a földrajzi közelség még az egyébként is megtépázott feltörekvő piacon belül is nyomás alatt tartja a régiót.

Az orosz korlátozások miatt a nagy nyugati, elsősorban amerikai befektetők (hedge fundok, befektetési alapok) nem tudnak kiszállni ottani pozícióikból, hiszen például a tőzsde egy hete ki sem nyitott és a devizát sem vihetik ki az országból. A veszteségük viszont folyamatosan halmozódik. Ennek ellensúlyozására pedig az egyébként is a legsérülékenyebbnek tartott kelet-közép-európai piacokra szállhattak be.

A fenti grafikonon az is látszik, hogy nagyítóval kell keresni azokat a devizákat, melyek még erősödni is tudtak a dollárral szemben. Ez egyben azt is jelenti, hogy az amerikai deviza jelenleg az egyik elsőzsámű menekülőeszköz a befektetők számára.

Meddig tarthat az eladási hullám?

Ezt a legnehezebb most megjósolni, hiszen mindenki a háborús híreket figyeli. Ebben a hangulatban, most nem számít semmilyen fundamentum, gazdasági növekedés, államadósság, minden kicsit is kockázatosnak tekintett devizától igyekeznek szabadulni. Éppen ezért arról sem beszélhetünk, várható-e korrekció, egészen addig hiába várjuk a fordulatot, amíg a háború tart.

A régió jegybankjai megpróbálták felvenni a harcot a szinte megállíthatatlan devizagyengülés ellen. A lengyel és a cseh jegybankok direkt devizapiaci intervenció keretében a devizatartalékukból adtak el, míg az MNB újabb 75 bázisponttal 5,35%-ra emelte az irányadó kamatot.

Egyelőre azonban úgy látsziuk, hogy egyik megoldás sem hozott tartós sikert, legfeljebb átmeneti megnyugvást a piacon. A jegybankok tehetetlensége miatt a befektetők pedig akár vérszemet is kaphatnak, további nyomás alá helyezhetik a régiós devizákat.

Vagyis egyelőre nem lehet megjósolni, hol lesz a vége a folyamatnak. Azt is legfeljebb tippelni tudjuk, hogy elérheti-e a 400-at az euró-forint árfolyam. Ha nem javul érdemben a hangulat, akkor ez sem zárható ki,

az utóbbi napokban egyre nőtt az esélye.

Címlapkép: Getty Images