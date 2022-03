Rákapcsolt a forint - Már 387-nél az euró

Megint erősödött a forint az euróval szemben és az euró jegyzései 387-ig ereszkedtek. Ezzel gyakorlatilag betöltötte azt a rést az árfolyam, amit hétfőn hajnalban a piacnyitáskor rajzolt a grafikonra, azaz most ugyanaddig erősödött vissza a forint, mint ahol péntek este bezárt a piac. A most délután 2-kor érkező MNB nem-kamatmeghatározó monetáris tanácsi közlemény fontos lehet, részben azért is lehetett ekkora a mai forinterősödés, mert a forint short pozíciók óvatossági okokból való részleges zárása is meghúzódhat az árfolyammozgás mögött.