Újra rákapcsolt a forint, és célba vette a 380-at

Szerda reggel 387,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Az árfolyam hétfőn megérintette a 400-at a már-már pánikhangulatban, majd onnan tegnap érezhető erősödés jött. Egyelőre azonban nehéz megmondani, hogy ez meddig tarthat, már a fordulatot látjuk, vagy csak egy kis korrekció történik a túladott piacon. A fordulat ellen szól, hogy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban továbbra sem kapunk jó híreket, egyelőre nem látszik, hogy a felek meg tudnának egyezni egy tűzszünetben. A következő időszakban is elsősorban a háborús hírek mozgathatják a hangulatot a piacon, ez befolyásolhatja a forint sorsát is. Amennyiben nem látunk enyhülést, akkor akár jöhetnek még nehéz napok. A dollárral szemben most 355-nél járunk, míg az angol font 465,8 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty 0,2 százalékos gyengüléssel kezdett az euróval szemben, míg a cseh korona egyelőre stagnál. A feltörekvő piacon a török líra 0,9%-os gyengüléssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg a háború által sújtott orosz rubel egyelőre stagnál az elmúlt időszak meredek zuhanása után.

A dollár piacán is látszott némi fordulat tegnap, ez egyelőre ma reggel is folytatódik. Az 1,0924 körüli árfolyam 0,2%-kal magasabb a tegnap estinél az euróval szemben. A japán jen 0,15%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font minimálisan erősödött.

Címlapkép: Getty Images