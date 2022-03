380 körül tartja magát a forint - Kifulladt a nagy erősödés?

Erősödéssel kezdi a napot a forint, amelyből 380,3 egységet kell adni péntek reggel egy euróért. Ez 0,2%-os erősödést jelent tegnaphoz képest. A forint a hét folyamán elérte a 400-as szintet az euróval szemben, a történelmi mélypont elérése után viszont eltávolodott onnan. Még ezzel együtt is magasabban jár az EURHUF jegyzése, mint a háború előtt.

A régióban nem egységes az erősödés, a lengyel zloty például és a cseh korona például enyhe gyengülést mutatnak. A cseh koronából 25,2. a zlotyból 4,8 egységet kell adni egy euróért. A forint felülteljesítését magyarázhatja, hogy a magyar jegybank tegnap reggel kamatot emelt.

Mai napon dollár gyengülést látunk az euróval szemben, amelynek alapvetően két oka lehet: az egyik az EKB tegnapi, vártnál szigorúbb hangneme és az eszközvásárlási program kivezetéséről szóló bejelentése; valamint a háború kezdeti szakaszához képest javuló befektetői hangulat (utóbbinak ellentmond a cseh korona és zloty gyengülése).

A forint a dollárral szemben is erősödik, 0,3%-ot javított ma a forint, egy dollár 346 forintba kerül. Hét elején az USDHUF elérte a 365-öt is.

Mai napon már nem várunk jelentős piacmozgató hatású híreket, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos fejlemények viszont alaposan átrajzolhatják a képet. Szintén fontos tudni, hogy a nemzeti ünnep miatt kisebb forgalom várható jövő héten a forint piacán is, így a hétvégi hírek fényében a jövő heti részvénypiaci nyitáskor akár nagyobb csapkodás is jöhet a forintpiacon is - de persze ez is kizárólag a hétvégi hírek függvénye.

