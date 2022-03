Ma már a 370-et támadhatná a forint, de a gyengülés felé indult

Szerda reggel már 370 körül indította a napot a forint az euróval szemben, a hosszú hétvége kifejezetten jól sikerült a magyar devizának. Ha a háborúval kapcsolatban ma is inkább biztató híreket kapunk, akkor újabb lélektani határt támadhatnánk, egyelőre azonban kifulladni látszik a szárnyalás.

A forint 371,8 körül járt szerda reggel az euróval szemben, ez 0,35%-os gyengülést jelentett kedd estéhez lépest. A reggeli órákban 370 közelében is járt a jegyzés, vagyis akár az újabb lélektani határt is megpróbálhatja ma átvinni a jegyzés. Ugyanakkor a 370 körüli euró-forint árfolyam még mindig magasnak számít, hiszen az orosz-ukrán háború kirobbanása előtt 372-nél volt a történelmi csúcs az árfolyamban. Aztán az utóbbi két és fél hétben egészen 400-ig zuhant a forint egy pillanatra, egyértelműen az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek mozgatták az árfolyamot. Az elmúlt néhány napban aztán viszonylag pozitív hírek jöttek, hiszen a felek már reális esélyt látnak a béketárgyalásokon a megegyezésre, ez pedig a forintot is erősítette. Ráadásul itthon az ünnep miatt négynapos hosszú hétvége volt, így az alacsony forgalom mellett még látványosabban tudott erősödni a forint. A dollárral szemben most 338,7-nél járunk, míg az angol font 441,7 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona kismértékű erősödéssel kezdte a szerdai napot. A feltörekvő piacokon pedig eközben a török líra 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel 0,1 százalékos erősödéssel kezdett.

Az elmúlt napokban a piaci hangulat javulását jelezte a fordulat az euró-dollár árfolyamban is, a korábbi erősödés után újra gyengülésbe kapcsolat a dollár, lassan az 1,10-et közelíti ismét a jegyzés. Most 1,0963 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékkal magasabb a kedd estinél. A japán jen közben minimálisan gyengült a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

