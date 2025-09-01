  • Megjelenítés
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?
Másfél millióig húzza a legtöbb lakás árát az Otthon Start - Mi lesz ebből?

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében Valkó Dáviddal az OTP Jelzálogbank és az OTP Ingatlanpont vezető elemzőjével azt tekintettük át, vajon a magyar ingatlanpiaci történelem részévé válhat-e a ma induló Otthon Start program. A műsor második részében Süle-Szigeti Bulcsúval a Portfolio pénzügy rovatának elemzőjével átnéztük, hogy ma hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót a hazai alapkezelők.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Otthon Start – (01:25)
  • Makronaptár – (15:52)
  • Alapkezelők – (17:08)

Címlapkép forrása: Shutterstock

