Erősödéssel kezdi a hetet a forint, de továbbra is 375 körül az euró

Portfolio 2022. március 21. 08:52

Erősödéssel kezdte a hetet a forint az euróval szemben, de továbbra is 375 közelében jár a jegyzés. A befektetőket várhatóan a következő napokban is elsősorban a háborús hírek mozgatják majd, emellett holnap érkezik az MNB kamatdöntése, ami szintén lényeges lehet a forint szempontjából. A jegybank ráadásul a friss döntés mellett új gazdasági prognózist is publikál, amiben már a háború hatásait is megpróbálhatja megbecsülni.