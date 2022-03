Jó erőben a forint a kamatemelés után, már 370 alatt is járt

Tegnap meglepően szigorú hangvételben, a szokásos 25 bázispontosnál akár nagyobb kamatemelést belengetve beszélt Jerome Powell Fed-elnök, de erre nem alakult ki komolyabb dollárerősödés, illetve forintesés. Utóbbi kapcsán a mai MNB-döntéssel kapcsolatos kivárás is szerepet játszhatott. Amint tegnap közzétett elemzői konszenzusunkban rámutattunk: kifejezetten nehéz helyzetben van most az MNB, mert a háború kitörése után egy hónappal kell új GDP- és inflációs előrejelzést adnia és ennek tükrében kell a jegybankároknak a kamatemelés mértékéről határoznia.

Amint emlékeztettünk rá: az alapkamat helyett a ténylegesen irányadónak számító egyhetes betéti rátát az elmúlt hetekben már összesen 125 bázisponttal 5,85%-ra megemelte az MNB és korábban azt ígérte, hogy a nyárra a két kamatláb szintjét összecsúsztatja, így tehát a most 3,4%-os alapkamat 100 bázispontos emelésével tényleg jelentős lépést tenne ennek érdekében a jegybank. Más kérdés, hogy az alapkamattal együtt ma valószínűleg az alapkamat körüli kamatfolyosót is emelni fogja ilyen mértékben a jegybank, amelynek felső széle már 6,4% és a tegnap közzétett felmérésünkben az elemzők arra is becslést adtak, hogy szerintük az egyhetes betéti ráta hol tetőzhet. Ez a mini konszenzusunk szerint 7,15% lehet, tehát ha most az alapkamat valóban 100 bázisponttal 4,4%-ra emelkedik és közben a kamatfolyosó felső széle szintén ennyivel 7,4%-ra ugrik, akkor az MNB egyrészt megteremti a lehetőségét annak, hogy a most 5,85%-os egyhetes betéti ráta a következő hetekben intenzíven tovább emelkedhessen (ne ütközzön bele a kamatfolyosó felső szélébe), másrészt még mindig nem lesz annak a közelében, hogy az alapkamat és az egyhetes ráta összecsúszásáról lehessen beszélni.

A 3 hónap múlvai, illetve a 6 hónap múlvai 3 hónapos határidős kamatláb-megállapodás (3X6-os, illetve 6X9-es FRA) jelenleg 7,7% körül van a bankközi piacon, tehát még bőséges kamatemelést áraz a határidős kamatpiac a következő időszakra.

Mindezek tükrében a forint tegnap késő délután óta a 373,5-ös szint körül ragadt az euróval szemben, azaz láthatóan kivárnak a piaci szereplők. Amint érzékeltettük: a 376,5-ös szint körül van egy ellenállás, az megfoghatja első körben a forint esését, ha esetleg az MNB ma délutáni döntése, vagy üzenetei csalódást keltenének a piacon.

A háború kitörésének másnapjához képest a forint most bő 2%-os esésben van, míg a zloty 1,5%-ot esett, a cseh korona viszont stagnált. Nincs tehát érdemi kilógás a gyengülés irányába a forint esetén, de minimálisan alulteljesítőnek mondható.

A forint a dollárral szemben a 339,5-ös szint körül oldalaz jelenleg, míg az euró/dollár a kerek 1,10-es szint körül álldogál.

