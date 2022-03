Kifulladt a forint erősödése 370-nél?

Kedden 370 alatt is járt az euró jegyzése, azonban úgy tűnik, mintha kifulladt volna a magyar deviza javulása. Persze a háborús hírek még segíthetnek újabb lendületet venni, hiszen továbbra is a nemzetközi hangulat mozgatja elsősorban az árfolyamot.

Tegnap a várakozásoknak megfelelően 100 bázisponttal 4,4%-ra emelte az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, ez még egy kis erősödést hozott a forint piacára. A befektetők ugyanis pozitívan értékelték, hogy a jegybank elkötelezett az alapkamat és az egyhetes irányadó ráta összeolvasztása mellett. Estére 370 alá erősödött a forint, azonban már látszott, hogy kicsit „nehézkes” a további erősödés. Ezt jelzi azt is, hogy szerda reggelre visszakapaszkodott a 370-es lélektani határ fölé az euró jegyzése, a jelenlegi 370,6 körüli árfolyam 0,1%-kal magasabb a kedd estinél. Persze egyelőre korai kijelenteni, hogy innen nincs tovább az erősödés irányába a forint számára, hiszen továbbra is elsősorban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek mozgatják az árfolyamot. Vagyis, ha pozitív irányba mozdul el a háború, akkor lehet még új lendület a forintban. Azonban egyelőre nem látszanak ezek a pozitív hírek, a fegyverszünet egyelőre beláthatatlan távolságban van. Ma Európába érkezik Joe Biden amerikai elnök, aki az uniós csúcson és a NATO csúcson további szankciókról állapodhat meg az európai partnereivel. A dollárral szemben most 336-nál járunk, míg az angol font 445,75 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty minimális gyengüléssel, a cseh korona pedig stagnálással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel is minimálisan erősödött a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyam alakulása csendes volt az elmúlt napokban, mióta visszakúszott 1,10 fölé, azóta alig látni mozgást. Persze előtte hetekig heves dollárerősödést láttunk, vagyis van ok pihenni kicsit a befektetőknek. Most 1,1025 körül jár a jegyzés, ami minimális dollárerősödést jelent tegnaphoz képest. A japán jen 0,25%-kal gyengült az amerikai devizával szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

Címlapkép: Getty Images