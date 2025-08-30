Tisztul a kép: kinek fájnak majd a legjobban Trump vámjai?

Egyre több a biztos pont az amerikai vámháborúban, hiszen az országok sorra állapodnak meg Donald Trump elnökkel. Így a bizonytalanság fokozatosan oszlik el. Ugyanakkor vannak olyan országok, melyek továbbra is „kiverik a biztosítékot” az amerikai elnöknél, őket jelentős extra vámokkal sújtja. Kérdés, hogy ezek meddig tartanak, sikerül-e további egyezségeket kicsikarni Trumpból.
Még áprilisban hirdette meg Donald Trump amerikai elnök a Felszabadulás Napját, amikor jelentős vámokkal terhelte meg a világ országait. Az azóta eltelt fél év a folyamatos alkukkal és fenyegetésekkel telt,
csak a bizonytalanság volt az egyetlen biztos pont.
Az utóbbi hónapok megállapodásai alapján a BNP Paribas pontokba szedte a vámháború jelenlegi állását, potenciális nyerteseit és veszteseit:
- Azoknak az országoknak, melyeknek kereskedelmi hiányuk van az USA felé, fennmaradnak az április elején bejelentett 10%-os vámok. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb latin-amerikai, afrikai és közel-keleti állam esetében nem lesz változás. A kivétel Brazília, melyet 50%-os extra büntetővámmal sújtott Trump politikai okok miatt.
- Azoknál az országoknál, melyeknek kereskedelmi többletük van az amerikai vámok jelenleg 15-50% között szóródnak. A legalacsonyabb teher azokat az országokat sújtja, melyek már megállapodtak az amerikai elnökkel, ide sorolható az Európai Unió vagy Dél-Korea. Emellett azok az országok járnak jól, melyeknek a kereskedelmi többlete alacsony, illetve nyitottak a Washingtonnal való megegyezésre. Ide tartozik Törökország, Ecuador, Nigéria vagy Madagaszkár. Az amerikai vámok az ázsiai kereskedelmi partnereket érintik legfájdalmasabban, melyeknek jelentős többletük van a külkereskedelemben az USA-val szemben. A többségük már megkezdte a tárgyalásokat Trumppal, Vietnám, Indonézia, a Fülöp-szigetek pedig már meg is állapodtak.
- Vannak speciális esetek, melyek jellemzően azok az országok, melyeket valamiért büntetni akar Trump. Latin-Amerika kapcsán említettük már Brazíliát, mely 50%-os terhet kapott a nyakába, de ide sorolható India is, mely alapesetben 25%-os vámmal szembesül, de kapott még további 25% büntetővámot azért, mert orosz energiahordozókat vásárol. Egyelőre Dél-Afrika sem jutott egyezségre Trumppal, így fennmaradt a 30%-os vám az esetükben. Kína és Mexikó pedig további 90 napot kaptak az elnöktől, hogy tárgyalásos úton csökkentsék 30, illetve 25%-os vámjaikat.
A fentiekből is látszik, hogy továbbra sem oszlott el minden bizonytalanság a leendő kereskedelmi terhekkel kapcsolatban. A világgazdaság szempontjából a legfontosabb az amerikai-kínai tárgyalások alakulása lesz, emellett Washington további szektorális vámokat is tervez bevezetni. Így az egyes országok effektív vámkulcsai még változhatnak a következő hónapokban.
A vámháború nyerteseinek és veszteseinek sora is változhat még a közeljövőben. Jelenleg Mexikó és az ázsiai országok tűnnek a legsérülékenyebbeknek, mivel jelentős az exportfüggőségük és a kitettségük az USA felé, emellett számottevően emelkedett az effektív vámkulcsuk. Az utóbbi hetekben a nagy vesztesekhez csatlakozott Brazília, mely azonban egy sor szektor vámmentességéből profitálhat, illetve kínai exporttal kompenzálhatja az amerikai kivitelen keletkező veszteségét. Sokkal rosszabbul járhat a BNP szerint India, mely 50%-os vámja alól a gyógyszeripar és az elektronikai cikkek kaptak mentességet. Az ország exportja az USA felé mindössze a GDP 2%-a, azonban India működőtőke-beruházása is visszaeshet a vámok következtében, ami tovább rontja a gazdasági kilátásokat. Ezt esetleg az ellensúlyozhatja, hogy az ország profitálhat a beszállítói láncok globális áthelyezéséből.
A francia bank elemzői szerint Kína az utóbbi hetek nagy nyertese a vámháborúban,
mivel az exportjuk relatív árversenyképessége javulhat a környező országokra kivetett vámok miatt. Az öt legnagyobb ASEAN-ország átlagos effektív vámterhe a tavaly év végi 2,5%-ról júniusra 11%-ra, augusztusra pedig 17%-ra ugrott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
