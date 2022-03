Nem tett jót a forintnak az MNB visszafogott kamatemelése

Csütörtök reggel 374,6 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,1%-kal volt magasabb a tegnap esti értéknél. A forint érezhetően visszapattant, hiszen az MNB keddi kamatemelése után átmenetileg még 370 alatt is járt a jegyzés. Ott azonban már látszott, hogy fogytán a szufla a forintban, ez be is igazolódott az utóbbi másfél napban. Ma reggel hirdeti meg az MNB szokásos egyhetes betéti tenderét, melyen várhatóan tovább emelkedik majd az irányadó kamat. Ez is befolyásolhatja a forint sorsát, de sokkal fontosabbak lehetnek a háborúval és a szankciókkal kapcsolatos hírek. A NATO és az Európai Unió vezetői ma csúcstalálkozót tartanak Brüsszelben, melyeken részt vesz Joe Biden amerikai elnök is. Az előzetes hírek szerint akár további szankciókról is dönthetnek Oroszországgal szemben, illetve a jelenlegi szankciókat súlyosbíthatják. A dollárral szemben most 341,2 körül járunk, míg az angol font 450,2 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty egyelőre minimális, 0,1%-is erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona hasonló mértékű gyengülést mutat. A feltörekvő piacon a török líra minimális erősödésben van a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,9%-kal erősödött.

A dollár is erősödésnek indult az elmúlt napokban a piaci fordulat következtében, a kockázatkerülés újabb jele az, hogy 1,10 alá erősödött vissza az amerikai deviza. Most 1,09825 körül jár az euró-dollár jegyzés, ez tegnaphoz képest további 0,2%-os dollárerősödést jelent. A japán jen 0,3%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font egyelőre stagnál.

