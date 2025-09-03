Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése

A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Miért van szükség rugalmasságra? – (02:32)
- Fogyasztóoldali rugalmasság – (04:16)
- Lesznek önkorlátozó ipari szereplők? – (12:06)
- Az ártüskék előnyei és hátrányai – (15:40)
- Algoritmikus kereskedés, AI – (21:54)
- Kiegyenlítő energiapiacok – (26:49)
- A jövő kérdései – (32:53)
Az EnergyTalks a Magyar Energiakereskedők Szövetségének támogatásával jelenik meg.
Címlapkép forrása: EU
