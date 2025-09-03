Nem reális, de nem is cél az áramártüskék eltüntetése

  • Megjelenítés
Portfolio
Az árampiacon gyakran tapasztalható ártüskék első ránézésre zavaróak és költségesek, de a kép jóval összetettebb: ezek a szélsőséges ármozgások nemcsak kihívást, hanem lehetőséget is jelentenek a kereskedők számára. Az EnergyTalks legújabb adásában arról beszélgettünk, hogy mennyire reális cél az árak kisimítása, milyen hatással lehetnek a volatilitásra a naperőművek, az energiatárolók és az algoritmikus kereskedés, és hogy mit jelent mindez a magyar gazdaság és a fogyasztók számára. A témában vendégünk volt Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese, és Császár Levente, az E2 Energy társtulajdonosa.
Portfolio Energy Investment Forum 2025
A Portfolio Energy Investment Forum 2025 egyedülállóan értékes lehetőség a Magyarország előtt álló nagy energetikai kihívások és lehetőségek átbeszélésére, vezető döntéshozók, szakértők segítségével. Jöjjön el Ön is, és tapasztalja ezt meg személyesen a gyakorlatorientált szakmai konferenciánkon!
Információ és jelentkezés

A havonta jelentkező EnergyTalks podcastsorozatban a hazai energiaipar legfontosabb témáit dolgozzuk fel, a szektor legfontosabb szakértőivel és szereplőivel. Az új részeket minden hónapban a Portfolio podcastcsatornáján találod meg Spotify-on és az Apple Podcasten, vagy a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Miért van szükség rugalmasságra? – (02:32)
  • Fogyasztóoldali rugalmasság – (04:16)
  • Lesznek önkorlátozó ipari szereplők? – (12:06)
  • Az ártüskék előnyei és hátrányai – (15:40)
  • Algoritmikus kereskedés, AI – (21:54)
  • Kiegyenlítő energiapiacok – (26:49)
  • A jövő kérdései – (32:53)

Az EnergyTalks a Magyar Energiakereskedők Szövetségének támogatásával jelenik meg.

Címlapkép forrása: EU

