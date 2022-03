Kedd este még tovább erősödött a forint

Portfolio 2022. március 29. 23:19

Kedden jelentősen erősödött a forint az euróval szemben, átvitte a 370-et is a jegyzés az euróval szemben. Továbbra is elsősorban a háborús helyzet mozgatja az árfolyamot. A rubel is jelentősen erősödött ma, a javuló nemzetközi hangulatban a feltörekvő devizák is erősödtek.