Megint beragadt kicsit a forint, de már 370 alatt

Az utóbbi napokban 370 alatt torpant meg a forint erősödése, amit két szemszögből lehet nézni: egyrészt nem tud tovább kapaszkodni a magyar deviza, másrészt viszont tartja a korábban összeszedett erősödését. Továbbra is elsősorban a háborús hírek mozgathatják az árfolyamot, ha a nemzetközi hangulat tovább javul, akkor lehet még tér az erősödésre.

Péntek reggel 367,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez minimális, 0,1%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnaphoz képest. A forint a hét elején tudott egyhónapos csúcsra erősödni 370 alá, azóta nem megy tovább, de normálisnak is tekinthető egy kis pihenő. Az árfolyamot továbbra is elsősorban a nemzetközi hangulat, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek mozgatják. Amennyiben áttörést sikerülne elérni a béketárgyalásokon, akkor kaphatna még új lendületet az erősödés, de persze arra is van esély, hogy túlzott volt az elmúlt hetek optimizmusa a piacon a konfliktus lezárásával kapcsolatban. A hangulatot érdemben befolyásolhatja ma délután az amerikai munkaerőpiaci adat, az elemzők szerint egy erős foglalkoztatottsági statisztika újabb muníciót adhatna egy 50 bázispontos kamatemelésnek a Fed következő ülésén. A dollárral szemben most 331,86-nál járunk, míg az angol font 435,5 forintot ér.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra és az orosz rubel kismértékben gyengült a dollárral szemben.

A nemzetközi hangulat ingadozását az euró-dollár árfolyamon is le lehet mérni, hiszen az amerikai deviza fontos menekülőeszköz lett a háború kitörése óta. Most 1,1074-nél jár a jegyzés, ami egyelőre minimális elmozdulást jelent csütörtök estéhez képest, de kora délután a már említett amerikai adat függvényében érdemes lehet figyelni a dollárt. A japán jen péntek reggel 0,65%-kal gyengült az amerikai fizetőeszközzel szemben, míg az angol font 0,1 százalékos visszaeséssel kezdte a napot.

