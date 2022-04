Bukjuk az uniós forrásokat? Csúnyán megütötték a forintot a hírre

A forint 369,14-nél járt kedd reggel az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett a hétfő esti jegyzéshez képest. A magyar deviza a múlt héten erősödött 370 alá, azonban a jelek szerint itt már „magaslati levegő” van a forint számára, vagyis nem tud jelentősen tovább kapaszkodni. Most is ezt látjuk, hamar visszakorrigált a lélektani szint környékére a magyar deviza. A vasárnapi parlamenti választásnak egyelőre nem volt jelentős piaci hatása, a Fidesz meglepő mértékű győzelme után a befektetők alig reagáltak. Az árfolyamot továbbra is elsősorban a háborús hírek mozgatják, most éppen a lehetséges újabb európai szankciók és a népirtás vádja miatt ismét eszkalálódni látszik a feszültség. A dollárral szemben most 336,46-nál járunk, míg az angol font 441,85 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot az euróval szemben. A feltörekvő piacon a török líra minimális gyengülést mutat reggel a dollár ellenében, míg az orosz rubel szintén minimálisan mozdult csak.

A dollár az elmúlt napokban visszakapaszkodott 1,10 alá az euróval szemben, most 1,0978 körül jár, ami szinte hajszálra megegyezik a hétfő esti árfolyammal. A japán jen 0,2%-kal erősödött az amerikai devizával szemben, míg az angol font szintén minimális javulást mutat.

