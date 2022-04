Folytatódik a forint gyengülése, lassan célba veszi a 380-at

Szerda reggel 377 felett járt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. Tegnap jelentősen gyengült a forint, egy napja még 370 alatt járt az euró árfolyama, majd az uniós jogállamisági mechanizmussal kapcsolatos bejelentések után a nap második felében szinte megállíthatatlanul gyengült a forint. A következő időszakban megint elsősorban a nemzetközi hangulat, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek mozgathatják az árfolyamot, emellett érdemes lehet figyelni délután Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatóját. A dollárral szemben most 346,7 körül járunk, míg az angol font 452,7 forintba kerül.

A forint közvetlen versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, de tegnap egyértelműen alulteljesítő volt a magyar deviza. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel több mint másfél százalékos eséssel kezdett.

Tegnap este a dollár is erősödésbe kapcsolt, ami további rossz hír a feltörekvő piaci devizák számára. A Fed két döntéshozója is arról beszélt, hogy a jegybank agresszív szigorításba kezdhet. Ennek hatására az euró-dollár jegyzés 1,09-ig esett, majd innen ma reggel is folytatódik az amerikai deviza erősödése, ma reggel 1,088 körül járt, ami 0,2%-os dollárerősödést jelent. A japán jen eközben szintén 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékos romlást mutat.

