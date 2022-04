Ostrom helyett gyengülésnek indult a forint

Csütörtök reggel 370,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a tegnap esti árfolyammal. A magyar deviza az utóbbi egy hétben 380-tól kapcsolt erősödésbe, mostanra a 370-es újabb lélektani szint áttörése is reálisnak tűnik. Hamarosan jön az MNB szokásos egyhetes betéti tendere, egyelőre minden abba az irányba mutat, hogy a jegybank most sem változtat majd a 6,15%-os irányadó kamaton. Jövő kedden aztán érkezik a Monetáris Tanács áprilisi döntése, majd azt követően az egyhetes ráta is emelkedhet ismét. A dollárral szemben most 341,6-nál járunk, míg az angol font 446 forintba kerül.

A forint legközelebbi versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra szintén stagnál, míg az orosz rubel további 0,4%-os erősödést mutat a dollárral szemben.

Az euró-dollár árfolyamban jelentős kilengéseket látunk, de összességében az 1,08-as szint környékéről alig mozdul a jegyzés. Most 1,0855-nél jár, ami szintén megegyezik a szerda esti szinttel, elsősorban a jegybanki hírek, a Fed és az EKB szigorításával kapcsolatos nyilatkozatok és elemzői vélemények mozgatják az árfolyamot. A japán jen 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,1 százalékot veszített.

