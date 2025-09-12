Formálódó globális válságspirál éri el a magyar államadósságot is

Sokan látják már bele, hogy hamarosan a világgazdaság egyik legsúlyosabb problémája lehet abból, hogy egyre erőteljesebb a hosszú lejáratú hozamok emelkedése, ami komoly aggodalmat kelt a befektetők körében.
Az Egyesült Államokban a 10 és 30 éves államkötvények hozamai ismét emelkedni kezdtek, miután a múlt heti gyenge foglalkoztatási adatok hatására felerősödött a kamatcsökkentési várakozás, de a befektetők most kivárnak a közelgő inflációs adatok előtt. A piac szinte biztosra veszi, hogy a Federal Reserve a jövő héten kamatot vág, ugyanakkor a döntés mértéke bizonytalan: jelenleg 93 százalék az esély egy 25 bázispontos csökkentésre, míg egy 50 bázispontos vágás valószínűsége 7 százalék.
A befektetők attól tartanak, hogy ha az infláció váratlanul megugrik, az megnehezítheti a Fed helyzetét, és tartósan magas kamatkörnyezet alakulhat ki.
Amire választ kaphat cikkünkben:
- Mi történik a kötvénypiacokon és miért aggódhatunk?
- Hogyan néz ki a magyar államadósság és kötvénypiac szerkezete?
- De miért beszélünk most arról, hogy ez a válság elérheti Magyarországot?
