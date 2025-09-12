Formálódó globális válságspirál éri el a magyar államadósságot is

A globális kötvénypiacokon egyre erősödik a nyomás: az amerikai, brit és francia hosszú lejáratú hozamok tartósan emelkednek, ami világszerte drágítja az államadósságok finanszírozását. A befektetők attól tartanak, hogy a magas hiányok és a politikai bizonytalanság miatt önmagát erősítő spirál alakulhat ki, amelyben a növekvő hozamok további kiadásokat kényszerítenek ki a kormányokból. A problémát már Varga Mihály jegybankelnök is kiemelte egy múlt heti beszédében. Magyarország számára a legnagyobb kockázatot az jelenti, hogy a hazai hozamgörbe hosszú végét szinte kizárólag a nemzetközi folyamatok mozgatják, így a globális hullámverés könnyen átcsaphat a forintkötvények piacára is.

Sokan látják már bele, hogy hamarosan a világgazdaság egyik legsúlyosabb problémája lehet abból, hogy egyre erőteljesebb a hosszú lejáratú hozamok emelkedése, ami komoly aggodalmat kelt a befektetők körében.

Az Egyesült Államokban a 10 és 30 éves államkötvények hozamai ismét emelkedni kezdtek, miután a múlt heti gyenge foglalkoztatási adatok hatására felerősödött a kamatcsökkentési várakozás, de a befektetők most kivárnak a közelgő inflációs adatok előtt. A piac szinte biztosra veszi, hogy a Federal Reserve a jövő héten kamatot vág, ugyanakkor a döntés mértéke bizonytalan: jelenleg 93 százalék az esély egy 25 bázispontos csökkentésre, míg egy 50 bázispontos vágás valószínűsége 7 százalék.

A befektetők attól tartanak, hogy ha az infláció váratlanul megugrik, az megnehezítheti a Fed helyzetét, és tartósan magas kamatkörnyezet alakulhat ki.