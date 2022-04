Megállíthatatlan a dollár szárnyalása, 380 felé szédeleg a forint

Portfolio 2022. április 28. 08:19

Csütörtök reggel már 1,05 alatt is járt a dollár az euróval szemben, ezzel több mint ötéves csúcsra ment az amerikai deviza, hiszen 2017 eleje óta nem jár ilyen magasságban. A dollár szárnyalásával párhuzamosan a forint is gyengült az utóbbi napokban, lassan a 380-at közelíti az euró jegyzése, sőt tegnap átmenetileg felette is járt.