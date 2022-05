Nagy fordulat a forintnál, 392 közelében is járt a jegyzés

Hétfő reggel 385,7-nél járt a forint az euróval szemben, ez stagnálást jelentett péntek estéhez képest a magyar deviza szempontjából. A kora reggeli órákban 387-nél is járt a jegyzés. Ezzel folytatódott a múlt héten látott gyengülési hullám a forint piacán, az utóbbi egy hétben 1,5%-kal emelkedett az euró-forint jegyzés. Ezzel a magyar deviza jelentősen alulteljesítő volt a régióban, hiszen a zloty és a cseh korona még erősödött is. A dollárral szemben pedig új történelmi mélypontra esett a magyar deviza azzal párhuzamosan, hogy az amerikai fizetőeszköz 1,04 alá is benézett az euróval szemben. Most a dollár-forint jegyzés 371,4 körül jár, az angol font pedig 454 forintba kerül.

Említettük, hogy a forint alulteljesítő volt az utóbbi egy hétben, egyelőre ez folytatódik ma is, hiszen a minimális gyengülés mellett a lengyel deviza stagnál, a cseh korona pedig még erősödni is tud. A feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékos gyengüléssel, az orosz rubel pedig 0,2%-os erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben.

Az amerikai deviza hétfő reggel az 1,04-es szintet kerülgette az euróval szemben azok után, hogy péntek délután kishíján 19 éves csúcsot döntött. A szakértők rövidtávon még a dollár további erősödésére számítanak. A japán jen 0,3%-os erősödéssel kezdte a napot a dollárral szemben, míg az angol font hasonló mértékben gyengült.

