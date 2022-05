Megütötték a forintot az MNB jelzésére

Kedd reggel 382,8-nál járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából tegnap estéhez képest. Ugyanakkor egy hete még rövid ideig 390 felett is járt a jegyzés, vagyis azóta érezhetően javult a hangulat, ami nagyrészt a kedvező nemzetközi fejleményeknek köszönhető, a dollár gyengülése segítette a feltörekvő piaci devizákat, így a forintot is. Kérdés, hogy ez a trend meddig tarthat ki, a befektetők elkezdték beárazni az EKB közelgő kamatemelését, de ebben még jöhet változás. A dollárral szemben most 358,35 körül járunk, míg az angol font 450,4 forintba kerül.

A forint közvetlen vetélytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással, gyakorlatilag stagnálással kezdte a keddi napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,4%-kal gyengült, az orosz rubel viszont 0,2%-kal erősödött a dollárral szemben.

Említettük, hogy az euró-dollár árfolyam is fordulni látszik, az utóbbi napok dollárgyengülése után kedd reggelre 0,2%-kal 1,0673-ig esett a jegyzés. A japán jen szintén 0,2%-os erősödéssel kezdett a dollárral szemben, míg az angol font minimálisan gyengült.

Címlapkép: Getty Images