Erősödésbe kapcsolt a forint Virág Barnabás szavaira

Az elmúlt időszakban elkezdett javulni a hangulat a nemzetközi piacokon, az amerikai tőzsdéken például hét hetes eső sorozat szakadt meg múlt héten és az európai, valamint az ázsiai tőzsdéken is hangulatjavulást lehet látni. Ehhez képest ma úgy tűnik, hogy megtorpan ez a sokak szerint medvepiaci rali, hiszen az ázsiai tőzsdéken vegyes mozgások látszottak ma reggel, az európai tőzsdéken pedig mérsékelt eséssel indult a nap, a magyar tőzsde azonban felpattant, miután megszületett az olajembargóról szóló egyezség. Gazdasági eseményeket tekintve bőven lesz mire figyelni, egyrész folytatódik a brüsszeli csúcs, azonban hazai szempontból annál is fontosabb lehet az MNB soron következő kamatdöntése, hiszen Virág Barnabás alelnök az utóbbi hetekben már belengette, hogy az utóbbi hónapok 100 bázispontos tempója akár a felére is csökkenhet.