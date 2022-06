Szárnyalásba kapcsolt a forint történelmi mélypontja közeléből, már 395 alatt

Szerda reggel 398 közelébe gyengült a forint az euróval szemben, a 397,9-es szint újabb 0,15%-os forintgyengülést jelentett tegnaphoz képest. Így közel került történelmi mélypontjához a magyar deviza, március elején megérintette a 400-as lélektani határt a jegyzés, azóta sem volt ennyire közel hozzá. Pedig az MNB tegnap mindent megtett, hogy fordítson a forint szempontjából negatív tendencián, hiszen ugyan a Monetáris Tanács megfelezte az eddigi havi alapkamat-emelési tempót, de Virág Barnabás jelezte, hogy az irányadó ráta esetében nem változtatnak, maradhat a 30 bázispontos szigorítás csütörtökön.

Ennek ellenére a jegybanki kommunikáció nem győzte meg a piacot, aminek okát egyelőre csak találgatni lehet. A Commerzbank szerda reggeli elemzésében emlékeztet arra, hogy ők is egy kis megnyugvást, a forint alulteljesítésének végét várták az MNB döntésétől, azonban rövidtávon ez nem következett be. Szerintük sem egyértelmű, mi okozott csalódást a piacnak, az egyik lehetőség, hogy az MNB megjegyzése, mely szerint kész közvetlen devizapiaci intervencióval beavatkozni szükség esetén. Szerintük ugyanis ez egy „macska-egér játékhoz” vezetne a piaccal, amit a magyar jegybank nem tudna megnyerni. Jelenleg nincs alternatívája a konvencionális jegybanki szigorításnak Magyarországon – emeli ki Tatha Ghose, a bank elemzője. Szerinte egy másik lehetőség, hogy az euró tegnapi gyengülése fűtötte a forint további esését is, hiszen a régióban a magyar fizetőeszköz a legmagasabb bétájú, ami azt jelenti, hogy általában szorosan leköveti az euró-dollár árfolyam mozgását ellentétes irányba. Vagyis amikor a dollár erősödik, akkor a forint hagyományosan gyengül, illetve alulteljesítő.

Az mindenesetre egyértelmű, hogy a május kifejezetten rosszul sikerült a forint számára, hiszen egy hónap alatt 5,2%-kal gyengült az euróval szemben, miközben a lengyel zloty minimális, 0,4%-os esést mutatott, a cseh korona pedig több mint másfél százalékkal erősödött.

Ráadásul a mostanihoz hasonló helyzetben, amikor egy deviza ennyire közel van történelmi mélypontjához már szerepet játszik a piaci pszichológia is, sok esetben már minden komolyabb indok nélkül is „áttolják” a kulcsszinten a befektetők. Éppen ezért egyre nagyobb az esélye, hogy rövidtávon ismét látunk majd 400-as euróárfolyamot. Aztán hogy utána mi történik, az majd a nemzetközi hangulat és az esetleges jegybanki válaszreakciók függvénye lehet. Persze ma még könnyen jöhet egy megnyugvás, korrekció az árfolyamban, de láthatóan egyre erősebbek a forint ellen ható piaci erők. Szerda reggel a dollárral szemben 371,6-nál járt a magyar deviza, míg az angol font 467,4 forintba került.

A régiós versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona stagnálással kezdték a napot, miközben a feltörekvő piacon a török líra 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 0,8%-ot javított.

Érdemes lesz szorosan követni az euró-dollár árfolyamot is a következő időszakban, hiszen említettük, hogy a forint magas bétája miatt egy esetleges dollárerősödés is rossz hír lehet számára. Most egyelőre 1,07 körül ingadozik a jegyzés, vagyis a tegnapi erősödés egy részét estére elbukta az amerikai fizetőeszköz. Persze reggel így is 0,3%-os dollárerősödést látunk, ami nem túl jó előjel a mai napra a forint szempontjából. A japán jen 0,4%-os gyengüléssel kezdett a dollárral szemben, az angol font pedig 0,2%-ot veszített.

Címlapkép: Getty Images