Újra próbálkozik a forint - Sikerül eltávolodni a 400-as szinttől?

Csütörtök reggel 396,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez minimális elmozdulást jelentett szerda estéhez képest. Nagy utat járt be tegnap a magyar deviza, hiszen reggel 398 felett is járt a jegyzés, már a március elején látott 400-as történelmi mélypont elérése fenyegetett, majd napközben hirtelen erősödésbe kapcsolt a forint, egészen 394 közelébe ugrott, hogy aztán onnan délutánra egy újabb fordulattal ismét gyengülő pályára álljon. Vagyis továbbra sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy fellélegezhet a forint, a történelmi mélypont elérése még mindig bármelyik percben lehetséges. Az MNB egyhetes betéti tendere keretében ma határoz az irányadó kamatról, azonban jókora meglepetés lenne, ha nem a kedden beharangozott 30 bázispontos emelést hajtanák végre. A lépéshez nem társul indoklás vagy nyilatkozat, így igazából csak formalitás lehet a kamatemelés bejelentése, ennek ellenére a mostani feszült piaci helyzetben a befektetők minden apró hírbe belekapaszkodhatnak. Emellett a nemzetközi hangulat alakulására lehet érdemes továbbra is figyelni, a háborúval kapcsolatos hírek és az amerikai recessziós félelmek lehetnek kulcsfontosságúak. A dollárral szemben 373,4-nél járunk, míg az angol font most épp 464,65 forintba kerül.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot. A feltörekvő piacon a török líra 0,2%-kal gyengült a dollárral szemben, míg az orosz rubel további másfél százalékos szárnyalást mutat.

Szerdán a nap második felében kapcsolt rá a dollár és erősödött 1,07 alá ismét az euróval szemben. Az utóbbi napokban nem először próbálkozik az amerikai deviza, ami a forintnak is rossz hír lehet, hiszen, ha komolyabban rákapcsol, akkor az negatívan érintheti. Most 1,065 körül jár a jegyzés, ami egyelőre stagnálást jelent. A japán jen és az angol font is minimális elmozdulást mutat egyelőre.

Címlapkép: Getty Images