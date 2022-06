390 fölé gyengült délelőttre a forint

A májusi 10,7%-os inflációs adat kicsivel meghaladta az elemzői várakozásokat és továbbra is erős árnyomásról tanúskodik. A statisztika közlése után a forint gyengülésnek indult, a 390-es szintet is megközelítette az euró jegyzése, de még ez is csak 0,1%-kal magasabb a tegnapinál.