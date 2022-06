Csúnyán elbánnak a forinttal, már 396-nál az euró

A délutáni órákban folytatódott a forint gyengélkedése, sőt ütést is kapott, az euróval szembeni jegyzések 392-ig ugrottak az imént, azaz teljesen elvesztette azt az erősödését, amit hétfőn produkált. Amint a bevezetőben írtuk: a forintot nyomaszthatja, hogy 23 év után újra kétszámjegyű lett az infláció és még további emelkedés is jöhet, illetve közben a befektetők számára még mindig lehetnek homályos foltok az egyébként jelentős költségvetési kiigazításban, valamint a tegnap módosított éves államadósság finanszírozási tervvel összhangban már ma el is indult a nemzetközi devizakötvény-kibocsátás, 3 sorozatot dobna piacra az állam. Ez ugyanis arra utal, hogy az EU-val vívott csaták kimenetelét a kormány is bizonytalannak érezheti olyan értelemben, hogy azok miatt idén mennyi uniós pénz érkezhet meg Brüsszelből.