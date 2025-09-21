Elkezdődött a nagy csata a magyarok fizetéséről - Búcsú a bérrobbanástól?

Teljesen más gazdasági helyzet van, nem tartható a korábbi bérmegállapodás
– közölte Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke a Portfolio megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy meglesz-e 2026-ban a 13%-os minimálbéremelés, amelyről korábban megállapodtak.
"Egy jelentős gazdasági növekedés várakozásával lettek meghatározva a béremelési mértékek, de helyette stagnálás van. A szakszervezetek ragaszkodnak a korábbi alkuhoz, de ez irreális. A magasabb átlagbéremelkedés is a korábbi gazdasági várakozásokkal lett tervezve" - tette hozzá Rolek.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés