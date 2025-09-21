  • Megjelenítés
FONTOS Elkezdődött a nagy csata a magyarok fizetéséről - Búcsú a bérrobbanástól?
 
Elkezdődött a nagy csata a magyarok fizetéséről - Búcsú a bérrobbanástól?

Bár a héten ülésezett a testület, amely arra hivatott, hogy megállapodjon a minimálbér és a szakmunkás bérminimum alakulásáról, messze még a tárgyalások vége. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a munkáltatók és a munkavállalók felmérték egymás pozícióit, de már most látható, hogy nagyon távol vannak egymástól az álláspontok.
Teljesen más gazdasági helyzet van, nem tartható a korábbi bérmegállapodás

– közölte Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke a Portfolio megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy meglesz-e 2026-ban a 13%-os minimálbéremelés, amelyről korábban megállapodtak.

"Egy jelentős gazdasági növekedés várakozásával lettek meghatározva a béremelési mértékek, de helyette stagnálás van. A szakszervezetek ragaszkodnak a korábbi alkuhoz, de ez irreális. A magasabb átlagbéremelkedés is a korábbi gazdasági várakozásokkal lett tervezve" - tette hozzá Rolek.

