Megint történelmi mélypontja fenyegeti a forintot – Most áttörheti a 400-at?

Kis megnyugvás után megint a 400-as történelmi mélypont fenyegeti a forintot, hiszen a szerdai jelentős gyengüléssel 395 fölé kúszott az euró jegyzése. Ma az egyhetes irányadó kamatról dönt az MNB, alapesetben nem számítanánk változtatásra, kérdés, hogy a jelenlegi gyenge forintárfolyam befolyásolja-e a jegybankot.

Csütörtök reggel 395,8 körül járt a forint az euróval szemben, ez egyelőre 0,1 százalékos gyengülést jelent tegnap estéhez képest a magyar deviza szempontjából. Tegnap jelentős gyengülést produkált a forint, hiszen szerda reggel még 388 környékéről futott neki. Ha folytatja ezt a tendenciát, akkor ma akár a 400 feletti euró is meglehet, amire korábban sosem volt példa. A Commerzbank elemzése szerint a tegnapi inflációs adat tett keresztbe a forintnak, a 12% feletti maginfláció ugyanis lényegesen magasabb, mint a régió országaiban. A lengyel maginfláció például 7,7% volt áprilisban, hiába haladta meg a headline adat a 14%-ot. Ez pedig a bank elemzője szerint arra utal, hogy az árstopok a korábban becsültnél jobban nyomják le a magyar inflációt, az alapfolyamatok sokkal rosszabbak, mint a többi kelet-közép-európai ország esetében. Emellett az sem jött jól a forintnak, hogy szerda délután a lengyel jegybank újabb 75 bázisponttal 6%-ra emelte az alapkamatot, miközben az MNB már fékez, az irányadó kamatunk pedig már eddig is csak 30 bázisponttal emelkedett. A jegybank egyébként épp ma tartja egyhetes betéti tenderét, melyen várhatóan marad a 6,75%-os irányadó kamat, hacsak nem akarnak reagálni a forint gyengeségére. A dollárral szemben most 369,4 körül járunk, míg az angol font 462,4 forintba kerül.

A régiós versenytársakhoz képest tegnap is jelentősen lemaradó volt a forint, ma reggel a lengyel zloty és a cseh korona is minimális gyengülést mutatnak, vagyis egyelőre nem nyílt még jobban szét ez az olló. A feltörekvő piacon a török líra 0,3%-kal gyengült reggel a dollárral szemben, míg az orosz rubel majdnem másfél százalékos erősödésben van.

A dollár egyelőre nem indult komolyabb erősödésnek, vagyis most nem lehet erre fogni a forint botladozását. Az euró-dollár jegyzés továbbra is 1,07 felett van, ma elsősorban az EKB kora délutáni kamatdöntése határozhatja meg a hangulatot. A japán jen 0,3%-os erősödéssel kezdte a napot, míg az angol font 0,1%-kal gyengült.

Címlapkép: Getty Images