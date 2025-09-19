45 éve nem látott szinten a válságjelző indikátor – Jön a nagy összeomlás?

A réz és az arany mozgása ritkán téved, ami azért baljós, mert a két fém most épp olyan jelzést küld a piacnak, amit utoljára a nagy, globális válságok előtt láthattunk. A réz és az arany árfolyamából képzett mutató 45 éve nem látott szintre zuhant – hasonló mélységbe utoljára 2008-ban és 2020 elején került, közvetlenül a globális recessziók kirobbanásakor. Ez a fejlemény most is erős figyelmeztetés a világgazdaság kilátásaira nézve. Elemzésünkben bemutatjuk, hogy mi mozgatja a válságjelző indikátort, miért menekülnek a befektetők aranyba, és ami talán a legfontosabb: milyen hosszú távú lehetőséget kínálhat a helyzet azok számára, akik időben lépnek.

Egy nagyon fontos gazdasági mutató

A rezet a gazdasági egészség fontos mutatójának és a várható teljesítmény indikátorának tartják, mivel a fémet kis túlzással szinte mindenhol használják – például a lakóépületek huzalozásában és a gyárakban, az elektronikában és az energiatermelésben, de az elektromos járművek piacán is egyre jelentősebb az immár kritikus nyersanyagnak számító réz szerepe. Ezzel szemben az aranyat klasszikus menekülőeszközként tartják számon, tehát olyan eszközről van itt szó, amihez a befektetők egy instabil gazdasági környezetben és borús geopolitikai kilátások mentén fordulnak – például háborúk, járványok vagy gazdasági válságok kitörésekor.

A fentiek ismeretében, amikor a réz iránti globális kereslet (és ezzel együtt a fém ára is) növekszik, az jellemzően bővülő gazdaságot jelez előre, míg a réz iránti kereslet csökkenése és az árfolyam beesése a közelgő gazdasági lassulás irányába mutat. A logikát meg is lehet persze fordítani: egy lazuló monetáris környezet a várakozások szerint a gazdaság erősödéséhez vezethet, ami pedig együtt jár a réz iránti kereslet emelkedésével, a keresletnövekedésnek pedig árfelhajtó hatása van.

Látható tehát, hogy a piac kockázatvállalási hajlandóságának két pólusát jelöli ki a két fém: egyszerűen fogalmazva (minden más tényező változatlansága mellett)