Kritikus szint közelében billeg a forint, jöhet a kitörés

Mind az euróval, mind a dollárral szemben a történelmi mélypontjához közel álldogál péntek reggel a forint azután, hogy az elmúlt hetekben egy egyre látványosabb forintgyengülési trendvonal tolta egyre gyengébb és gyengébb szintekre. Az euróval szemben úgy tűnik, hogy a 400-as kerek szint, az eddigi történelmi forintmélypont, áttörésére készül az árfolyam.

A vártnál magasabb infláció, illetve a maginfláció jelentős gyorsulása szerdán jókora gyengülést okozott a forint árfolyamában 390-ről 396-ig, mert közben az MNB felőli üzenettel együtt az látszik, hogy a masszív negatív reálkamat továbbra is fennmarad a magyar piacon. Ez pedig a régiós devizákkal szemben is leértékeli a forintot, nemcsak a nagy devizákkal szemben. Aztán a csütörtöki EKB kamatdöntés és üzenetek mellett sem tudott érdemben visszaerősödni a forint, hiszen a dollár újra erőre kapott az euróval szemben. Emellett a tőzsdei hangulat is újra romlott, részben az újabb shanghai lezárások hírére.

A forint jegyzése a 395-ös szint körül hullámzott tegnap és ma reggel is, aztán az utóbbi percekben 396-ig visszagyengült.

Így tehát mindössze 4 egységnyi, 1%-nyi távolságra jár a kerek 400-as szinttől, az eddigi forint történelmi mélyponttól.

Amint az alábbi két grafikonon látszik: a forint árfolyamát egyre gyengébb és gyengébb szintekre tolta az elmúlt hetekben a berajzolt trendvonal és a technikai elemzés szabályai alapján mindez afelé mutat, hogy készül a nagy kitörésre felfelé az EURHUF és az USDHUF, amihez már csak valamilyen nagyobb kiváltó tényezőre vár.

A fent említett okok, illetve az elhúzódó EU-s viták, az uniós pénzek bizonytalansága miatti magyar devizakötvény-kibocsátások együtt oda vezettek, hogy a forint láthatóan levált a régiós devizák mezőnyéről, alulteljesítővé vált. Április végéhez képest 5%-os az esése az euróval szemben (piros vonal), míg a cseh korona csak 1%-ot gyengült (bordó vonal), a lengyel zloty pedig 1%-ot erősödni tudott (kék vonal) a kitartóan lendületes lengyel jegybanki kamatemelések mellett.

Címlapkép forrása: Getty Images