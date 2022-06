Szétcsapták a forintot, ütik a tőzsdét, eldurrantak a kötvényhozamok

Portfolio 2022. június 13. 15:52

Nagyon csúnyán indult a hét a magyar eszközök piacán. A forint történelmi mélypontjára került, a kötvényhozamok felrobbantak, és a magyar tőzsde is esik. Múlt héten leginkább magyarspecifikus okok álltak a gyenge teljesítés mögött, most viszont a rossz nemzetközi befektetői környezet tesz keresztbe a magyar eszközöknek is.