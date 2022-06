Itt az újabb történelmi mélypont, 403 forint egy euró

A mai napon a dollár is gyengült kissé, és a részvénypiacokon is megnyugvást látunk tegnaphoz képest, korrekció látszik tehát a piacokon. A forint is visszajött kissé, most épp 398-as szinten jár az euróval szembeni indirekt jegyzés, ami napon belül 0,6%-os erősödést jelent.

Fordulatról a hangulatban ugyanakkor még nem lehet beszélni.

A rövid távú kilátások továbbra sem kedvezőek, a Fed például már holnap tovább ronthat a nemzetközi hangulaton, és a kedvezőtlen nemzetközi környezet (háború, kínai lezárások, recessziós félelmek) és a hazai aggályok (EU-s pénzek körüli bizonytalanság) erős akadályt képeznek a forint visszaerősödése előtt.